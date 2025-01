PÄEVAHOROSKOOP 30. jaanuar: Skorpioni intuitsioon on tugev, Amburil võib mõõt täis saada

Sinuni jõuab igasugust, kohati ka vastukäivat infot. Võimalik, et sind üritatakse kuidagimoodi mõjutada.

Teiste inimeste käitumine annab sulle infot selle kohta, kuidas tegutsema peaksid, et mitte oma positsioone käest anda.

Suhtumine teistesse võib olla pinnapealne – eelistad inimesi, kes käituvad kenasti ja näevad head välja, ent need omadused pole usaldusväärsuse näitajad.

Intuitsioon on tugev. Selle abil saad suurepäraselt aru, millal ja kuidas inimestega suhtlust arendada ning olulisi teemasid käsitleda.

Aeg võib tuua loomingulisi ideid. Sinu asi on hoolitseda selle eest, et need ei jääks vaid mõteteks, vaid saaks teoks tehtud.