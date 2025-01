SODIAAGISOSINAD Maoaasta algab erilise nädalalõpuga: võib saabuda ilmutus seoses tulevikuga

Soovitused nädalaks

Nädalalõpul luba endal suurelt unistada ning võimalusel mine koge midagi ilusat.

See võib olla üliromantiline aeg, kuid ole valmis, et maa peale on vaja tagasi tulla.

Uue nädala algul kuulata hoolega, milline osa sinus kardab, kõhkleb või hoiab tagasi – ole enda ja teistega hell; me kõik alles õpime, kuidas oma unistusteni jõuda.

Nädalakaart: Müntide seitse

Tarokaart Müntide seitse Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Müntide seitse sümboliseerib kannatlikkust, hindamist ja töötulemuste üle järelemõtlemist. See kaart viitab, et oled teinud suure töö ja nüüd on aeg peatuda, vaadata oma edusamme ja hinnata, kas oled õigel teel. See on hetk, mil tuleb mõelda, kas su jõupingutused on viinud soovitud tulemusteni või kas oleks vaja strateegiat muuta.

Müntide seitse tuletab meelde, et suured saavutused võtavad aega ning kannatlikkus ja hoolikas planeerimine on edu võti. Nädal toob kaasa võimaluse analüüsida, kuidas su senised pingutused on vilja kandnud. See võib olla aeg vaadata üle oma eesmärgid ja prioriteedid, et veenduda, et liigud õiges suunas.

Võimalik, et sa ei näe veel täielikku edu, kuid see kaart kinnitab, et oled õigel teel ja stabiilne kasv on võimalik. Müntide seitse kutsub sind üles olema püsiv ja mitte kaotama lootust, isegi kui edasiminek tundub aeglane.

Kuu on tühikäigul Neljapäeval kell 13.28 – reedel kell 00.53 (Kuu siseneb Kaladesse) Pühapäeval kell 00.05–03.10 (Kuu siseneb Jäära) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini. Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini. Marss on retrograadis 7. detsembrist kuni 24. veebruarini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta