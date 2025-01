NÄDALAPROGNOOS Maoaasta algab erilise kingitusega: pange tähele, mida nädalalõpp toob

Reedel kell 00.58 läheb täpseks Päikese trigoon Jupiteriga, kuid selle õnneliku taevaseisu mõju võib kogeda kindlasti juba ka neljapäeval. See on otseses mõttes õnnelik taevaseis, mis võib aidata kellegi hädast välja olukorras, kus see tundus võimatu. Ent see soosib ka rõõmsaid koosviibimisi ja üldse lõbusaid aegu. Jupiter julgustab inimest elule rohkem avanema ning puuduste asemel võimalusi nägema. Sel päeval võidakse kogeda kergust ja muretust, kuid negatiivses võtmes muututakse liialt mugavaks.

Laupäeval leiab aset maagiline Veenuse, Neptuuni ja Kuu Põhjasõlme kolmikühendus 27°–28° Kalades. Neptuun on Kalade märgi valitseja ja Veenus on Kalades kõrgendatud. Kuu Põhjasõlm aga vihjab, et siin on avanemas mingisugune tulevikuteema ja suund, mis viib meie hinge päriselt edasi. Sel päeval võivad käivituda eriliselt romantilised energiad, mis kanalduvad nii suhetesse, loomingusse kui ka üldisesse elutunnetusse.

See taevaseis võib olla paljude jaoks suur kingitus. Tuleb vaid osata sel ajal toimuvaid imesid märgata, ära tunda ja vastu võtta. See võib olla väga vajalik sõnum hingele, mida on vaja näha ja kuulda. Viibime selles mõjus reedest esmaspäevani.

Pühapäeval kell 23.51 teeb Merkuur trigooni Jupiteriga, mis viitab, et on põhjust optimismiks. Inimesed on meelestatud lootusrikkamalt ning igasugune suhtlemine toimub kergemalt ja positiivsemalt. Kogu nädalavahetus sobib väga hästi vanade suhete parandamiseks, aga ka uute suhete loomiseks. Vanad suhted saavad sisse uue suuna ning süda pehmeneb.

Uus nädal toob kaasa taas väikese väljakutse, kuid soovitan võtta sellest nädalavahetusest parim ning hoida hinges neid kauneid visioone ja unistusi, mida see äratab. Neid läheb hiljem vaja.

Kuu on tühikäigul Teisipäeval kell 17.48–21.32 (Kuu siseneb Veevalajasse) Neljapäeval kell 13.28 – reedel kell 00.53 (Kuu siseneb Kaladesse) Pühapäeval kell 00.05–03.10 (Kuu siseneb Jäära) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini. Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini. Marss on retrograadis 7. detsembrist kuni 24. veebruarini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta