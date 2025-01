Märt Avandi avas teda puudutanud sõnasõja osas suu: see torm veeklaasis natuke hämmastas mind

Esialgu uuris Petersell Avandilt, kas on kunagi võimalik «Tujurikkuja» tagasitulek? «Praegusel hetkel ütlen siiski kindla ei, aga ajalugu on näidanud, et sellised kooslused võivad aegade möödudes siiski kokku uuesti tulla. Seda välistada ei saa, et kui oleme 60nesed ja ikka veel edevad, siis võib-olla tahame,» ütles näitleja.