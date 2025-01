SODIAAGISOSINAD Draakoniaasta viimasele vägiteole võib järgneda kaunis nädalalõpp

Soovitused nädalaks

Kaardipakist tõmbas Dagmar Lamp nädala toetuseks seekord kaks kaarti. Mõõkade kümme võib tähendada, et mingil põhjusel sul ongi tunne, et oled surutud vastu maad läbi kümne mõõga, mis sind läbistavad. Sa ei saa liigutada, oled kokku vajunud, sul on raske ning püüad lihtsalt ellu jääda. Sul on justkui mingi suur raskus peal. See võib olla tõeliselt hinge purustav ning võid tunda, et su maa ilm on lõppemas. Nii vähe, kui üldse suudad liigutada, on see sulle valus.