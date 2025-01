NÄDALAPROGNOOS Nädal algab suure väe ja vägiteoga, kuid lõppeb romantilisel lainel

Neljapäeval hakkab taevaseisudes kujunema pingekolmnurk ehk taukvadraat, milles Merkuur on opositsioonis retrograadse Marsiga ning kumbki jääb kvadraati Must Kuu Lilithiga . Suhtlemine muutub väga impulsiivseks, kuid seda jõudu saab suunata konfliktide lahendamisse ning suurema selguse (eriti suhtlemises) loomiseks.

Siin tekib surve väljendada oma mõtteid ja seisukohti toorelt. Päevakorda võivad tõusta tabuteemad ning võib tulla tegemist häbiga. Kedagi võidakse teravalt hukka mõista, nõiajahti pidada. Samas on siin võimalus tegeleda väga allasurutud mõtetega ning leida neile mingisugune väljund. See seis puhastab ära mõistusetasandi.

Appi tuleb Uraan , tehes trigooni Marsile ja sekstiili Merkuurile , mis vihjab, et tegelikult aitab see pingeseis oluliselt edasi liikuda, uudseid lahendusi leida ja vabaduseni jõuda.

Selle taevase konfiguratsiooni mõju kestab ka läbi reede, nii et, mis iganes neljapäeval üles kerkib, tasub usaldada, et see viib mingisuguse väljapääsu ja vabaduseni. See viib ka suurema otsekohesuse ja aususeni. Hea aeg, et suu puhtaks rääkida!

Pühapäevaööl kell 01.53 läheb täpseks Veenuse trigoon Marsiga, mille mõju on kindlasti tuntav juba laupäeval. See on väga kaunis ja romantiline energia, kuna armastav Veenus on unistavas Kalades ning kirglik Marss on hoolivas Vähis. Siin tärkab kirglik ja loov energia, mis on samas pehme ja emotsionaalne. Suhted meeste ja naiste vahel lähevad sel ajal tavaliselt paremaks, seksuaalenergiad sünkroniseeruvad.