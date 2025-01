KUTSUMATA KÜLALINE Paldiskis sisenes korterisse end tehnikuna esitlenud mees: kas nii käiakse röövile eelvaadet tegemas?

Facebooki grupis «Märgatud-Paldiskis» jagab lugu naine, kelle 76-aastase ema korteriukse taha ilmus keset päeva võõras mees, kelle külaskäik jätab igati kahtlase mulje.

«Sooviks juhtida tähelepanu ühele vahejuhtumile, mis leidis aset mõned päevad tagasi Paldiskis. Nimelt, keset päeva tuli linnas elava pensionäri ukse taha meesterahvas, kes väitis end olevat tehnik, kes vaatab üle/parandab teleka ja selle juhtmed. Mingit varasemat kokkulepet ega soovi selles osas polnud,» kirjutab Eve.

«Huvitavaks teeb loo asjaolu, et ta andis kortermaja juures all kella just selle korteri nr-le, tuli kohe sama ukse taha. Vana inimene ei aimanud midagi kahtlustada, lubas mehe sisse, tal oli kaasas ka mingi tööriistakohver ja tahvelarvuti. Lükkas telekalaua korraks seinast eemale, et justkui midagi kontrollida. Seal oli ju ainult teleri juhe pistikus ja antennikaabel teises pistikus, korralik kaasaegne ühendus.»

«Taibates, et polegi midagi nagu toimetada, hakkas ruttu tahvelarvutist midagi otsima, näitas sealt mingit nime, küsides, kas see olete teie. Saades eitava vastuse, hakkas kiiresti vabandama, et on vales kohas, sõitis kogemata Keilast mööda, seal Rae tn. Fakt on aga selles, et Keilas polegi Rae tänavat, ka linnaga mööda panna jätab õhku küsimärgi,» kirjeldab naine juhtunut.

Seejärel kiirustas mees minema ja läks jalgsi Coopi kaupluse suunas. «Igal juhul jäi õhku üsna mitu küsimust. Kas nii käiakse (röövile) eelvaadet tegemas või mis sellise käigu mõte oli?» imestab Eve uurides, kas keegi teine Paldiski elanikest on samuti sarnaseid külalisi märganud.

Eve postitusele vastuseks pakutakse, et võimalik, et mees ajas Rae tänava sassi Pae tänavaga, kuid Pae tänav Paldiskis puudub. «Kuidagi ulme on Keilast Paldiskini mööda sõita,» tõdeb teine kohalik.

Möödunud nädalal kirjutas Elu24 sellest, kuidas Tartus ilmus ühel argipäeva hilisõhtul väikeses kortermajas ukse taha kullerina tundunud mees, kes haaras lahkudes kaasa ukse ees olnud võtmekimbu. Korteri elanikud midagi kulleriga tellinud ei olnud, samuti polnud tellimust esitanud teiste korterite elanikud.