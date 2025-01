ETTEVAATUST! Tartlase ukse taha ilmunud kullerina tundunud mees näppas võtmekimbu

Tartus Filosoofi tänaval asuvas kortermajas elava pere uksele koputas kolmapäeva hilisõhtul võõras, kes näis eksinud toidukullerina, kuid võttis endaga kaasa ukse ees olnud võtmed. «Tagantjärele mõeldes oli kummaline kuller – kas üldse oligi päris kuller?» kahtleb naine, kelle elukaaslane läks ust avama ja avastas peagi üllatusega, et võtmekimp on kadunud. Naise sõnul ei teinud keegi nende majast Wolti tellimust, kuid salapärane mees kandis just Wolti kotti. Wolti esindaja ütleb, et neil puudub info väidetava juhtumi kohta ja ükski kasutaja ega asutus pole nendega ühendust võtnud.