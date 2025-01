«Võin teile oma sõna anda!» Tõsielustaar Merylin Nau lubab peagi välja tulla enda uue suurejoonelise projektiga

«Olen tahtnud seda teemat juba pikalt käsitleda ja olen jõudnud arusaamisele, et probleemide eest põgenemine ei tee neid kergemaks ega lase neil täielikult kaduda. Arvasin, et kui ma ignoreerin kõike, unustatakse minu teemad lõpuks ära, kuid hoolimata minu vaikusest olen jätkuvalt seotud valeväidetega ja kaotanud nii-öelda usaldusväärsuse,» tõdes ta Instagrami story​'s. Ta tunnistas, et tema viga on olnud see, et räägib mõnikord asjadest enne, kui need tegelikult juhtuvad. «See on olnud vale samm,» sõnas ta.