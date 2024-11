Aastaid avalikkuse eest kadunud Merylin Nau avas suu: probleemide eest põgenemine ei tee neid kergemaks

«Minu viga on olnud, et olen mõnikord rääkinud asjadest enne, kui need tegelikult juhtuvad. See on olnud vale samm,» tunnistab ta. «Näiteks «90 päeva pulmadeni» saate osas on oluline mõista, et tegemist on show business’iga, kus olukorrad võivad muutuda isegi viimasel hetkel. Olenemata, et lepingud olid allkirjastatud, otsustas minu kaaslane vaid neli päeva enne Eestis filmimist mitte osaleda, sest produtsentidega ei jõutud ühisele kokkuleppele,» nendib Nau ja lisab: «Teised reality show'd, mida olen põgusalt maininud, ei jõudnud kunagi lõppvooru ja ma pole kordagi väitnud, et osaleksin kindlasti nendes saadetes.»