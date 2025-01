OSTA ÄRA «​Tõeline paradiis keset metsikut loodust.» Perekond Parved on end sisse seadnud Viljandis, endine kodu ootab aga ikka peremeest

Nüüdseks on kirjastajapaar Jesper Parve ja Mari Ojasaar-Parve koos perega end sisse seadnud Viljandis, kuid Hiiumaal asuv maja ootab siiani uut armastavat perekonda.

«​Kalana on kindlasti saanud üheks suurimaks Hiiumaa tõmbenumbriks praeguseks. Suviti kogunevad siia üle Eesti surfi-, loome- ja kunstiinimesed, et nautida tõelist maailmalõpus olemise tunnet,»​ räägib Jesper Elu24-le ja lisab, et viimastel aastatel on Kalanasse ehitatud ka täiesti uus jahisadam, restoran ning metsade vahele ka palju uusi suvemaju.

«Siin on väga tore kogukond ning täiesti imeline loodus koos oma mitmete liivarandade ja männimetsadega. Tõeline paradiis, kus oma suved veeta. Maja ise on muidugi aastaringseks elamiseks, nii et kes tahab ka talvel elada keset metsikut loodust, siis ka selleks on võimalus,» kinnitab Parve.

Parve räägib, et maja on käinud ka mitmed huvilised vaatamas, kuid kindlat ostjat veel ei ole.

Kahe magamistoaga maja eest küsisid Parved varem 295 000 eurot, kuid nüüd on kinnisvaraportaalis KV.ee hinda langetatud. Maja maksab kinnisvaraportaali andmetel 249 000 eurot.

«Oleme selle koha ehitusse pannud kogu oma pere hinge ja loomingu ning loodame südamest, et see aitab ka teil leida üles inspiratsiooni ning kallistab ka tulevikus uusi omanikke,» lubavad Parved kuulutuses ja lisavad: «Uutel omanikel on võimalik ka kompleksi enda äraolekul väga edukalt välja rentida.»

Parvede maja on ehitatud 2019. aastal ning üldpinda on 94 ruutmeetrit, kuid kogu krundi pind on ligi 2900 ruutmeetrit.

Vaata lähemalt maja kuulutust SIIT.

2019. aastal Balil kihlunud Jesper Parve ja Mari Ojasaar abiellusid 2022. aasta 21. juulil.

Jesperi ja Mari peres kasvab kolm last: 2014. aastal sündinud Aaron Troy, 2018. aastal sündinud Thor Ragnar ning 2022. aasta algul ilmavalgust näinud Maria Luna.