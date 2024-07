Aastaid Hiiumaa looduse ilu ja võlu nautinud Jesper Parve koos abikaasa Mari ja kolme pisipõnniga on otsustanud saarel oma elu kokku pakkida ning tulla tagasi juurte juurde. «Hakkame vaikselt augusti lõpus kolima,» paljastab Parve ja lisab, et juba varsti seavad nad end mõnusalt sisse Lõuna-Eestis.

Juba pikemat aega on Lõuna-Eesti väikelinnas sahistatud, et õige pea saab linn ühe ägeda perekonna võrra rikkamaks. «Just nii!» kinnitab uudist kolme lapse isa ja kirjanik Jesper Parve, kelle juured ulatuvad Viljandisse.

«Ma olen Viljandi kandis kõik oma suved veetnud, sest minu ema, isa ja vanaemad on kõik siit kandist pärit,» räägib mees ja lisab, et üks tema vanaemadest elas just Viljandi südames, Posti tänaval ning oli linnaraamatukogu juhataja. «Tema mind ka raamatupisikuga nakatas,» tõdeb Jesper, kes on täna kirjastuse JES looja ja tegevjuht.