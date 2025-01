KUS ON TÕDE? Silvia Ilves on väsinud lõputust majasaagast: kahetsen, et ei kuulanud Marko Atso lapse ema hoiatust!

«Mu suur lemmik Silvia Ilves ostis 7. novembril omale maja, mis ei ole just kõige värskemas seisus, ja nüüd tuleb see turbokiirusel elamiskõlblikuks kõpitseda, et nelja pojaga sisse kolida. Loomulikult ei lähe kõik üldse plaanikohaselt ja keegi ei tea, mis sellest hullusest tegelikult saab, sest võtted alles käivad. Igatahes jõuludeks toome kogu selle fantastilise segaduse TV3 ekraanile,» kirjutas Urmas Eero Liiv eelmise aasta lõpus enda sotsiaalmeedia kontole, kus andis teada, et hakkab tegema Ilvese maja renoveerimisest dokumentaali.