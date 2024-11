Silvia Ilvese maja renoveerimisest valmib teledokumentaal: see tuleb täis pisaraid ja naeru

Mõni aeg tagasi teatas tšellist Silvia Ilves, et soetas viimaks omaenda kodu! «See on unistus, milleni arvasin, et kunagi ei küündi. Arvasin, et unistan liiga suurelt,» rääkis ta toimetusele päeval, mil sai kätte enda maja võtmed. «Sain aru, et kõik on võimalik. Ma unistan täpselt nii suurelt, kui suurelt mind elu armastada soovib,» rõõmustas Silvia toona.

Ühismeedias on nelja poja ema jaganud, et maja vajab palju kõpitsemist. Puuduvad isegi korralikud elektri-, kütte- ja veesüsteemid.

Filmirežissöör Urmas Eero Liiv avaldab nüüd aga ühismeedias, et valmimas on uus teledokumentaal ja seda Silvia maja renoveerimisest. «Mu suur lemmik Silvia Ilves ostis 7. novembril omale maja, mis ei ole just kõige värskemas seisus, ja nüüd tuleb see turbokiirusel elamiskõlblikuks kõpitseda, et nelja pojaga sisse kolida. Loomulikult ei lähe kõik üldse plaanikohaselt ja mis sellest hullusest tegelikult saab, ei tea keegi, sest võtted alles käivad. Igatahes jõuludeks toome kogu selle fantastilise segaduse TV3 ekraanile,» avaldab ta.

Möödunud nädalal jõudis lettidele ka Silvia Ilvese elulooraamat «Mina, Silvia». Ka raamatuesitlusel avaldas Silvia, et aasta lõpus on oodata erisaadet «Kuidas Silvia Ilves jõuluks koju sai?». «Praegu on see valmimisel ja ma ütleks, et see tuleb kindlasti humoorikas ja annab ka mulle naisena vastu näppe,» kergitas ta pisut saladuseloori.

Neljapäeva lõunal sõnas Silvia toimetusele, et maja veel hetkel lastega seal elamiseks kõlblik ei ole. Nii on käed-jalad tööd täis! «Mega keeruline aeg on. Kui novembri ja detsembri üle elan, siis see on ime,» tõdes ta ja lisas, et on tegelikult maja renoveerimise pärast väga mures. «Väidetavalt töömehed ei tee korralikku ja õiget tööd...»

Silvia sõnul on aga juba peagi oodata saadet, mis on täis pisaraid ja naeru.

Vaata videointervjuud raamatuesitluselt:

