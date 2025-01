SODIAAGISOSINAD Ees võib olla nii suuri väljakutseid kui ka eneseületusi: on aeg tegutseda

Soovitused nädalaks

On hea aeg, et viia läbi olulisi tegusid, mida on kaua planeeritud või õiget hetke oodatud.

Haara härjal sarvist, kuid tee seda targalt ja läbimõeldult.

Suuna energia tõhusasse tegevusse, mitte konfliktidesse ega tülidesse.

Nädalakaart: Keiser

Tarokaart Keiser Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Keiser esindab korda, struktuuri, autoriteeti ja kindlat alust. See kaart sümboliseerib võimu, vastutust ja stabiilsust, kutsudes üles looma selgeid piire ja süsteeme, mis toetavad püsivust ja turvatunnet.

Keiser kehastab juhti, kes juhib oma tarkuse ja tugevusega, tuletades meelde, et tõeline autoriteet tuleneb aususest ja pühendumusest oma kohustustele. See kaart viitab nädalale, mil oluline on võtta vastutus ja seada oma elus asjad selgesse korda.

Keiser julgustab sind olema enesekindel, usaldama oma võimet juhtida ja korraldada nii enda kui ka teiste elu. Samas tuletab see meelde, et autoriteet ilma empaatiata võib sind muuta külmaks ja jäigaks. Leia tasakaal tugevuse ja hoolivuse vahel, et luua stabiilne ja toetav alus tulevikuks.

Kuu on tühikäigul Neljapäeval kell 06.09–18.46 (Kuu siseneb Neitsisse) Pühapäeval kell 04.00–05.33 (Kuu siseneb Kaaludesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini. Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini. Marss on retrograadis 7. detsembrist kuni 24. veebruarini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta