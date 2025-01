NÄDALAPROGNOOS Täiskuunädal võib tuua suuri väljakutseid, mis nõuavad eneseületust

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeva keskööl algab täiskuu Vähis, mis jääb Tallinnas täpselt Kesktaeva (Kuu)/Kesköö (Päike) teljele. See näitab, et siin Eestis võivad toimuda tähenduslikud sündmused, eriti seoses juhtimise ja valitsemisega, n-ö ladvikuga. Ent ka tavainimeste eludes tulevad emotsioonid eriti nähtavale, raske on midagi varjus hoida. Aga mis iganes plahvatab (ja läbi põleb), see avab midagi uut ja paneb veed liikuma – lõppkokkuvõttes on selle täiskuu tagajärjed pigem head.

Teisipäeva õhtul kell 21.47 läheb täpseks Veenuse kvadraat Jupiteriga, mis soosib seltskondlikke koosviibimisi ja naudingutele keskendumist. Arvestades, et samal ajal on toimumas niivõrd impulsiivne täiskuu, on võimalik, et paljud inimesed püüavad kompenseerida oma keerukaid emotsioone ületarbimisega. Väga raske on piiri pidada. Ent parimal juhul leitakse oma probleemidele leevendust läbi toetavate ja positiivsete suhete ja kokkusaamiste.

Neljapäeval kell 04.38 läheb täpseks Päikese (26°12’ Kaljukitses) opositsioon retrograadse Marsiga (26°12’ Vähis), mis on tugevas mõjus juba alates kolmapäevast. See päev näitab meile ära, et mis see on, millega oleme võidelnud ja kuhu oleme jõudnud. Just nüüd võib olla vajalik teha veel üks eriti oluline lüke, samm ja tegu. Siin võib tekkida tugev konfrontatsioon, aga avaneb ka võimalus end tõestada ja ületada.