KLÕPSUD Sander Õigus heitis riided seljast ja hüppas lumme

Õigus on postitanud pildid, kus ta on paljalt lumes. «Kodus!» kirjeldab ta fotosid vaid ühe sõnaga. Lisaks alasti pildile õues jagab ta ka fotot saunalavalt. Nende piltidega koos on ta postitanud oma etenduse «Otse kümnesse» lisaetenduste ajad.

«Tundub, et oli edukas üritus, kui rahvas lakkamatult naeris ja eks vist on ka selge, kes on sihtgrupp. Need, kellega meie huumorisooned sarnased on. Ma pole kindel, kas asi on just vanuses,» vastas Õigus kriitikale.