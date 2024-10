Meditsiinitöötajate kollektiiv otsustas ühe töökaaslase sünnipäeva puhul koos midagi vahvat ette võtta. «Kui kellelgi meist on sünnipäev, siis alati lähme kuhugi töötuppa, etendusele või väiksele reisile,» ütleb Ele. «Seekord me kaalusime kunstitöötuppa minekut ja olimegi juba seda broneerimas, kui jäi silma Sander Õiguse etenduse kuulutus. Naerda tahaks ju küll ja seega olid kõik meist nõus, et lähme hoopiski väikeses Vanemuises toimuvale etendusele «Otse Kümnesse».»