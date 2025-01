«See on väga hirmus!» Elina Born hoiatab fänne omanimelise libakonto eest

Nimelt on keegi teinud Facebooki Elina Borni nimelise konto, kus on ligi 19 000 jälgijat ning millega üritab fännidelt raha välja petta. «Nii kaval ikka. Minu ainus ja õige artisti konto Facebookis on see, millel see märk on nime juures,» viitab Born sinisele linnukesele, mis näitab, et kanal kuulub tõepoolest kuulsale inimesele, kes kontot haldab.