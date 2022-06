Ott Kiivika nimel õngitsetakse jabura kirjaga raha: tee väike ülekanne ja ole meheks

«Jou jou mis passid seal! See oli väike nali muidugi, Ott Kiivikas olen,» jagab kodanik Twitteris Facebooki postkasti saabunud kirja. Nimelt on kulturistile loodud Facebookis libakonto, mille alt raha noolitakse.

«Sellesmõttes lugu selline et pidin täna peale jõmmi tipsuga liha sussutama aga jätsin kuradi rahakoti sulaga myfiti kappi raisk. Et ühesõnaga ilgelt oleks vaja 20 euri onju tee väike ülekanne ja ole meheks! Hoia kõva ja kõrgel,» kirjutas liba-Kiivikas, kes saatis ka enda kontonumbri.

Mainitud kontost on teadlik ka kulturist ise. «Mulle saadeti see ka. Tegemist on tõesti fake konto ja kelmusega,» kinnitas Ott. Mees tõdes, et peaks ka õiguskaitseorganeid teavitama, et asjaosalised vastutusele võtta.