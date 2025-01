Aastavahetusel draamateatris toimunud identiteedikabaree on juba mõnda aega tekitanud suurt poleemikat. Drag show'l üles astunud 33-aastane drag queen Vilita ei näe aga ühtegi head põhjust, miks Eesti inimesed peaksid nii negatiivselt meelestatud olema.

«Mina arvan, et need, kellel on drag show'ga probleeme, neil on endaga probleem. Prääksuma peab ikka seal, kus on prääksumiseks põhjust,» räägib Vilita toimetusele.