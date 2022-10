«Ma näen su häält» intervjuu ⟩ Eesti tuntuim drag queen Vilita oma tegelaskujust: mulle meeldib justkui nublu prillide taga olla

Telemängus «Ma näen su häält» vaatajaid üllatanud 31-aastane Vilita on professionaalne drag queen, kelle esinemiste piletid on alati välja müüdud. Drag queen'id esitavad oma etendustel suud liigutades tuntud popartistide lugusid, ent see võib jätta mulje, nagu nad ei oskaks ise laulda. Kuid Vilita rabas teleekraani ees olevaid fänne imelise lauluhäälega.