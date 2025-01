NÄDALAPROGNOOS Nädal teeb inimesi eriti haavatavaks ja tundlikuks: võib saabuda ebamugavaid uudiseid

Siin võib kerkida üles ka hirm saada kritiseeritud kellegi poolt, keda peetakse autoriteediks. Hirm väljendada oma autentsust ja iseseisvust, sest see võiks liigselt n-ö paati kõigutada. Ometi näitab see aeg, et inimesed näevad oma suhtlemismustreid selgelt ning tajuvad, kuidas nad on käitunud varem ja milliseid kannatusi see on põhjustanud. Siin tekib aga valiku moment ning saab valida, et seekord väljendan end teistmoodi.