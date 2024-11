Marsi retrograadi varjuperiood algas juba 5. oktoobril (Marss sisenes tsooni, kuhu see liigub retrograadsena tagasi), ent eriti nüüd, kui Marss on niivõrd aeglane, võivad paljud tunda, et ka nende elutempo justkui aeglustub ning motivatsioon uute asjadega tegeleda väheneb. Juba võivad ilmneda ka vanad probleemid või asjaolud, millega peagi on vaja hakata lähemalt tegelema.