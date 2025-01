FOTO «Loodus ikka oskab üllatada!» Pärnus kaunistas päikest halo

«​Kuuuurija» saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust jagas ühismeedias imekauneid talviseid fotosid suvepealinnast Pärnust. «Pärnu rannas võis täna näha erakordset talvist päikese halo,» kirjutas Lust oma postituses ning tõdes: «Ma ei tea, miks, aga see tekitas tunde, et uus aasta tuleb ilus, helge ja hea...»​

Keskkonnaagentuur kirjeldas toona, et halo on oma olemuselt valkjas või nõrgalt vikerkaarevärviline ringikujuline optiline nähtus tugeva valgusallika ümber ning see tekib valguse peegeldumisel ja murdumisel õhus hõljuvatelt tillukestelt jääkristallidelt.