ERAKORDSED FOTOD ⟩ Halonähtused püüavad taas tähelepanu

Multihalo, mis on hoopis haruldasemad kui teised.

Pakane ilm on toonud taevasse põnevad halonähtused, mis püüavad tähelepanu. «Halo on oma olemuselt valkjas või nõrgalt vikerkaarevärviline ringikujuline optiline nähtus tugeva valgusallika ümber ning see tekib valguse peegeldumisel ja murdumisel õhus hõljuvatelt tillukestelt jääkristallidelt,» kirjeldab keskkonnaagentur ühismeedias.