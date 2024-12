«Mulle meeldib naerda ja nalja teha!» Endine rahandusminister Mart Võrklaev hakkab suure publiku ees puid alla saama

43-aastane tele- ja raadiosaatejuht, ettevõtja ning investor Katri Teller tegi möödunud nädalavahetusel sotsiaalmeediasse kummalise postituse: «Natuke tõsisem teema ka siia reede õhtusse.»



«Ma olen mõelnud, et üks asi, millest mul on nagu kopp ees, on mehed, ja ma olen nii kaua enda sees hoidnud mingeid asju, ja ma arvan, et mul on ka õigus oma arvamust avaldada ja olla aus. Seda eriti, kui tegemist on avaliku elu tegelasega, siis igal asjal on piir ja kõik hakkavad saama – ja esimesena saab Mart Võrklaev,» rääkis naine enda videos ning avaldas, et uuel aastal jaanuarikuus on tulemas uus vahva projekt, kus hakatakse erinevatele inimestele puid alla panema ning esimeseks patuoinaks on 40-aastane endine Eesti rahandusminister Mart Võrklaev.​​