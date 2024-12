MIS TOIMUB? «Esimesena hakkab Mart Võrklaev saama!» Katri Telleril on meestest kopp ees

20. detsembril tegi tele- ja raadiosaatejuht, ettevõtja ning investor Katri Teller sotsiaalmeediasse postituse, kus andis mõista, et tal on tõsiselt mõningatest asjadest villand ning on aeg olla aus.

«Natuke tõsisem teema ka siia reede õhtusse. Ma olen nii kaua enda sees hoidnud mingeid asju. Arvan, et mul on ka õigus oma arvamust avaldada​. Esimesena hakkab saama Mart Võrklaev​,» sõnab naine tõsiselt ja paljastab toimetusele, et on pidanud juhtunu tõttu tühistama ka reisiplaanid.