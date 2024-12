SODIAAGISOSINAD 2025. aasta esimene pool on täis tihedaid muutusi

Soovitused nädalaks

Kesknädala paiku on hea võtta aega iseendale, et vaadata sissepoole ning eriti nendesse teemadesse, mis on pikema aja jooksul kannatusi või rahulolematust põhjustanud.

Ava end universumile ning küsi julgelt tervendust ja toetust – Päike on joondunud Galaktika Keskpunktiga, mis võib tuua imelisi taipamisi ja ehk isegi aidata kaasa «jõuluime» sündimisele.

Nädalalõpul tasub veeta aega seltskondlikult ja heade inimestega koos – üritused ja sündmused toovad pigem positiivseid emotsioone ning teevad südame suuremaks.

Samal teemal Horoskoop NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on üks eriliselt maagiline päev ning nädalalõpp võib tuua palju rõõmu

Möödunud nädala «Sodiaagisosinatest» saab kuulata ülevaadet kogu detsembri taevasündmustest:

Detsembrikaart: Müntide kuus

Tarokaart Müntide kuus Foto: Shutterstock

Müntide kuus sümboliseerib tasakaalu, heldust ja andmise ning vastuvõtmise harmooniat. See kaart viitab olukordadele, kus ressursid – olgu need rahalised, emotsionaalsed või praktilised – jagunevad õiglaselt.

See võib tähendada, et oled valmis teistele andma ja toetama neid, kes seda vajavad, või hoopis, et oled ise abi vastuvõtmise positsioonis. Müntide kuus kutsub üles märkama ja hindama tasakaalu oma elus ning nägema, kuidas ressursse jagades tekib küllus ja harmoonia. See on kingituste tegemise aeg, olgu selleks kingituseks siis aeg, energia või midagi käegakatsutavat.

Detsembrikuu toob kaasa võimalusi, kus saad kasutada oma ressursse teiste toetamiseks või kogeda tänu kellegi teise abi tõttu. Samuti võib see kaart viidata vajadusele hinnata, kas sinu elus on andmine ja vastuvõtmine tasakaalus. Müntide kuus rõhutab õiglust ja tasakaalu, tuletades meelde, et tõeline küllus tuleb läbi jagamise ja tänulikkuse.

Kuu on tühikäigul Teisipäeval kell 20.33 – kolmapäeval kell 01.09 (Kuu siseneb Lõvisse) Reedel kell 07.19–09.37 (Kuu siseneb Neitsisse) Pühapäeval kell 15.26–21.08 (Kuu siseneb Kaaludesse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini. Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini. Marss on retrograadis 7. detsembrist kuni 24. veebruarini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta