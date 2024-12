NÄDALAPROGNOOS Ees on üks eriliselt maagiline päev ning nädalalõpp võib tuua palju rõõmu

Midagi, mida on vaja selle just õige tasakaalu saavutamiseks oma lähisuhetes, on parajasti justkui kättesaamatu või isegi «keelatud». Võib-olla tuleb sel ajal tegeleda valuga, mis tuleneb tõrjutusest, alandusest, kellegi poolt «mittesobivaks» kuulutamisest ning kõikuma löönud enesekindlusest. See seis võib kiskuda üles ebameeldivaid ja tabusid teemasid, mida on vaja tunnistada, läbi näha ja ära integreerida.

Umbes iga üheksa-kümne aasta tagant jõuab Must Kuu Lilith vastamisi Chironiga – viimati oli see täpne 9. juunil 2015 ning sellele eelnevalt 26. mail 2005. See viitab perioodile, mil tuleb seista silmitsi valuhäbiga või häbivaluga, mis vajab tervendamist. Seekord võib see puudutada eriti suhtes olemise versus iseseisvuse (Kaalud-Jäär telje) teemasid.

Neljapäeval-reedel kogeme Veenuse (14°37’ Veevalajas) trigooni Jupiteriga (14°37’ Kaksikutes), mis on täpne reedeööl kell 04.10. Kuna muid suuremaid taevaseise peale ei tule, kannab see seis uue nädalani välja. Siin on kujunemas tähistav meeleolu, rõõm, nauding, seltskondlikkus ja soov elust parimat võtta. See aeg sobib väga hästi igasugusteks pidustusteks ja koosviibimisteks. Inimesed on üksteise suhtes soojemad ja avatumad ning südamed paisuvad.

Esmaspäeval jõuab Päike kuusõlmede keskpunktile​, mida võib tunda ka juba natuke enne. See viitab, et paljud inimesed on jõudmas oma eludes teeristile, kus nad näevad, et vanu mustreid on vaja muuta ning tuleb hakata tegema teistmoodi valikuid. Suund on justkui selles, et tuleb hakata valima rohkem iseennast või seda, mis on õige just minu jaoks ja minu individuaalne soov ning kutse, isegi kui see tähendab, et mõnedest inimestest (või nende ootustest) tuleb seetõttu lahku lüüa. Liigne diplomaatia ning iseenda ebaloomulik painutamine ja väänamine teiste heaks on parajasti out.