KLÕPSUD «Mu armas Mankimees!» Kristel Aaslaid jagas koomikust elukaaslase sünnipäeva puhul lustakaid jäädvustusi

«Meie põhiprobleem on see, et kui me mõlemad üksteisele nalja teeme, siis mille pärast me naerame – me naerame kogu aeg iseenda nalju, sest me ei näe, mida teine teeb,» naeris ta toona ja lisas, et nalja tegemise kõrvalt ei puudu ka romantika. «Kõige selle juures, kui palju me vahepeal kõige ebaromantilisemad üldse suudame olla üksteise juures, on see, kuidas Matu hoiab mind. Või üldse, kuidas ta naistesse suhtub. See on hästi imetlusväärne. Ta on hästi hooliv ja hoolitsev ja see on üks mu lemmikasju tema juures. Kohati võib ta olla natuke õrna hingega, aga see teeb temast sada protsenti tema.»