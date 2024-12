KLÕPS Abikaasaga 14. pulma-aastapäeva tähistanud Egle Eller-Nabi: kolme lapse kõrvalt on aega kahekesi veeta pigem haruldane, püüdsime sellest maksimumi võtta

«14 aastat, kolm last, palju sporti ja meeldejäävaid seiklusi! Palju õnne meile pulma-aastapäeva puhul!» kirjutab Egle ühismeediasse postitatud armsa klõpsu juures. Ta lisab naljatades: «Vist sellepärast, et ma olen kompromissimeister, see võiks olla põhimõtteliselt minu teine nimi.»

Intervjuus avaldas naine, et nad on väga perekesksed ja ühised tegevused on neil peamiselt õues ja tihti sportlikud. «Ka lastele tahaksime vanematena edasi anda just armastust looduse ja liikumise vastu. Samuti õpetada, et lähedased, sõbrad ja pere on suhted, mida tuleb hoida. Rasketel hetkedel on nemad alati sinuga ja ka ilusatel hetkedel jagavad sinuga rõõmu.»