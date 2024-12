NÄDALAPROGNOOS Täiskuuga lõppev nädal võib tuua suhetes järsu pöörde: üks päev on eriti tuline

​Neljapäeval kell 12.45 jõuab Veenus opositsiooni Marsiga – see taevaseis leiab aset korra iga kahe aasta tagant ning võib areneda kahes suunas. Positiivses võtmes äratab see kirge, mis tõukab tegudele. See võib olla suure aktiivsusega päev, mil on vaja end kuidagi elavalt väljendada. Igasugused loovad tegevused on väga teretulnud. Päevakorrale võivad tulla sellised loovad tegevused ja energiad, millega kunagi on tegeletud, aga mis on vahepeal unarusse jäänud.

Negatiivses võtmes võib see aga tuua esile konflikte, kuna inimesed kipuvad tahtma midagi, mis jääb nende käeulatusest välja. Rahuldamatus tekitab aga ärritust ja agressiivsust.

See on kahtlemata tuline päev, mille leeki tuleb osata suunata õigesti, et see kedagi ei kahjustaks. Valesti suunamine võib aga midagi või kedagi ära lõhkuda. Suhetega seotud pinged võivad äkitselt vabaneda ja tuua kaasa pöörde. Et Marss on parajasti retrograadne, võib tulla tegemist allasurutud viha ja kirgedega, mille juured on minevikus.

Reedel kell 09.33 teeb Merkuur sekstiili Veenusega, viidates, et tekkinud tuliseid tundeid annab leevendada läbi suhtlemise. Kuna nii Marss kui ka Merkuur on retrograadsed, on äärmiselt tõenäoline, et tegeletakse vanade protsessidega, mis algasid juba tükk aega tagasi. Sellel päeval on võimalik tuua nendesse inimsuhetesse rohkem harmooniat ja mõistmist.

Pühapäeval kell 11.01 algab täiskuu Kaksikutes 23°52’, mis mõjutab eriti tugevalt inimesi, kelle sünnikaardis on isiklikke planeete ja punkte 24° läheduses Kaksikutes, Neitsis, Amburis ja Kalades. See täiskuu ei ole kuigi äkiline ega dramaatiline, kuid võib tuua esile infot ja võimendada suhtlussituatsioone nii, et meie reaalsuspilt hakkab seeläbi muutuma. See täiskuu esitab väljakutse sellele, mida me usume või mida peame tõeks ning mida räägivad faktid?

Reedel ilmub eraldi täiskuu horoskoop.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 00.13–17.55 (Kuu siseneb Sõnni) Reedel kell 14.38–19.22 (Kuu siseneb Kaksikutesse) Pühapäeval kell 16.31–21.22 (Kuu siseneb Vähki) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed taevakehad Merkuur on retrograadis 26. novembrist kuni 15. detsembrini. Chiron on retrograadis 26. juulist kuni 29. detsembrini. Uraan on retrograadis 1. septembrist kuni 30. jaanuarini. Jupiter on retrograadis 9. oktoobrist kuni 4. veebruarini. Marss on retrograadis 7. detsembrist kuni 24 veebruarini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta