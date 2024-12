NÄDALAPROGNOOS Ees on väga sündmusterohked päevad: nädalalõpp võib lüüa pahviks

1. detsembril algas uus kuutsükkel Amburis, mille sügavam eesmärk on keset muutuste ja ootamatuste aega külvata meisse ka uusi lootuseseemneid. Hoolimata sellest, mis toimub meie ümber, tuleks praegu otsida usaldust elu vastu.

Merkuur on juba retrograadne ning laupäeval pöörab otsa ringi ka Marss, mis tähendab, et paljud protsessid üha aeglustuvad ja venivad ning kui arvame, et oleme milleski väga kindel, siis peagi võib avaneda vaatenurk või asjaolu, mis muudab kõike.

Sel nädalal võivad kujuneda eriti intensiivseks kolmapäev ja laupäev, mil taevakaardil toimub hulgaliselt erinevaid planetaarseid sündmuseid. On näha, et ees on kaalukas nädal, kuid mida see kellegi jaoks täpselt tähendab, sellest saab aimu ilmselt nädalalõpul.

Nagu Merkuuri retrograadi ajal tavaks, tasuks sel perioodil: kõigeks rohkem aega varuda;

takistuste tekkimisel rahu säilitada ja kõigega järgemööda tegeleda;

vanade tuttavatega suhelda;

pooleliolevaid asju lõpetada;

ja ka lihtsalt elu üle mõtiskleda.

See ei ole aeg, mil edasi tormata.

Planeediseisud nädalapäevadel