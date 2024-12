MIS SAI ANNETUSRAHADEST? Urmas Sõõrumaa Raadikule tehtud annetusest: kogu asi jättis halva maigu suhu

Sõõrumaa andis omalt poolt Raadikule 10 000 eurot, aga ülejäänud summa lootis ta tõesti tagasi saada, nii nagu talle lubati.

«Kahetsusväärne on see, et minul ei ole õnnestunud Juku-Kalle Raidi ega Anniga tänase päevani ühendust saada,» märgib Sõõrumaa, kelle sõnul suhtles ta raha kohale viimise küsimuses just nende inimestega. Kui küsime, kas tal on õnnestunud Raidi või Anniga kohtuda või rääkida, mil skandaal Raadiku heategevusrahade üle on suureks paisunud, vastab mees ohkega: «Kahjuks mitte. Nad ei ole minuga ka täna ühendust võtnud.»

Sõõrumaa ütleb, et ta ei taha tegelikult Tõnu Raadikut enne jõuluaega traumeerida, seda enam, et inimesel on olnud tervisega nii raske seis. Küll aga leiab ta, et Raid ja Anni oleksid pidanud pidama oma sõna. Sõõrumaa ütleb, et oma raha ta taga ajama ei hakka, aga heategevuses on ta mingis mõttes tõesti pettunud.

«Ega viimasel ajal tõesti ei kipu enam nii palju annetama, sest kogu see asi on jätnud halva maigu suhu. Ma ikka väga valin nüüd, kuhu või kellele ma raha annan,» räägib ta ja lisab veel ühe detaili. «Üleüldse tekitab minus küsimusi ka operatsioonile kulunud summa. Ma olen oma peas kümneid kordi arvutanud, et see operatsioon ei oleks saanud rohkem maksta kui 20 000 eurot, sest muidu oleks taolist operatsiooni juba soodsam teha Šveitsis!»

Sõõrumaa soovib siiski kõigile ilusat jõuluaega ja ütleb, et tal on kurb kõike seda tõdeda.

Toimetus soovis kommentaari ka Urmas Sõõrumaale abipalve esitanud Juku-Kalle Raidilt, kuid mees ei vastanud hetkel telefonile ega sõnumile.