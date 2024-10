Infarkti üle elanud Tõnu Raadik korraldab tänukontserdi: see, kui kiirelt raha kokku saadi, oli väga suur šokk teistpidi

Saates «Telehommik» kinnitas Raadik, et tema tervisega on lood väga hästi ja siiani on kõik täiesti probleemivabalt kulgenud. «Kõik asjad töötavad natuke paremini,» lisas ta naerdes.

«See oli täiesti... minu jaoks oli see selline asi, mida ei ole võimalik, et saab üldse olla. See oli väga suur šokk teistpidi,» sõnas Raadik, meenutades seda, kuidas kõigest nelja tunniga saadi kriitiliseks operatsiooniks vaja minev summa, 75 000 dollarit kokku.

Ka üks kontserdi korraldajatest, Inga Lunge, nentis «Telehommikus», et see, kui kiiresti inimesed appi tulid, on hämmastav. «Mäletan, et kirjutasin, et see on ainult raha – küll me leiame kiiresti lahenduse. Hämmastav oli, et esimese nelja tunni jooksul oli summa koos.»