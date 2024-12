Tallinlane bussiliiklusest: minu igapäevased teekonnad sihtkohta on pikenenud kuni kolmveerand tundi

Igapäevaselt bussi transpordivahendina kasutav tallinlanna ütleb ühismeediapostituses, et tema teekond sihtkohta ja tagasi on pärast sõiduplaanis tehtud muudatusi ajaliselt koguni 45 minutit pikem kui varasemalt. «21. oktoobril jõustunud muudatuste järel reisijate arvu ja sõidunõudlust analüüsides näitavad andmed, et ühistranspordi kasutus on kasvanud,» ütleb Tallinna transpordiameti esindaja.