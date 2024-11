Neljapäeval toimuma pidanud 5MIINUSE kontsert lükkub ootamatult kolm kuud edasi

Neljapäeval, 28. novembril pidi Tallinnas klubis D3 astuma üles ansambel 5MIINUST. «Nüüd on nii, et traadimuss teeb comeback’i ja 5MIINUST teeb traadimussi. Täpselt nii. Ühel kammerlikul õhtul D3 kontsert-venue’s on ansambli 5MIINUST repertuaar pööratud vormi, kus jalg monitoril saetakse kidrasoolosid, trummar annab kardaanile valu, bass slap’ib ja klahv kiunub,» reklaamiti veel mõned päevad tagasi Facebookis antud üritust.