ENNEOLEMATU 5MIINUST astub üheks õhtuks lavale uues kuues

Kohver tunnistab, et tema ise alustas rokisõbraelu varakult Tuberkoloitedi «Lilleke rohus» saatel. «Ma olen nüüd tõmmanud vanemaks saades sellise paralleeli, et Tubekad on nagu Eesti Stone Roses,» ütleb Kohver, selgitades, et suva Sindi poisid ja Summer on veidi nagu Ian Browni häälega, et justkui ei tunduks, et need mehed peaks bändi tegema, aga ometi nad tegid. «Osasis tuli mu ellu 96.-97. Mu isa oli tuletõrjuja ja pidin paljudel varahommikutel üksi koju jääma ja lahendus oli see, et mulle pandi MTV tööle ja öeldi, et võileivad on külmas ja kell 8 ole koolis. Sisustasin MTVga hommikuid ja sealt tuli palju Oasist. Mäletan «Be Here Now» avaloo muusikavideot, kus helikopterid sõitsid ja arvasin, et sellest ägedamaks enam minna ei saa. Et kui enne oli «Lilleke rohus», siis nüüd tekkis «D´ you know what I mean»,» nendib Kohver, keda Oasis on saatnud läbi elu: «See on muusika, mis sobib nii matustele kui pulma. Ja kogu see folkloor seal ümber annab palju juurde.»