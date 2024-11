NÄDALAPROGNOOS Nädal võib tuua plaanide tühistumist ja pingutuste tühja minemist: kõik hakkab muutuma

Esmaspäeval kell 19.26 jõuab Veenus kvadraati Must Kuu Lilithiga ning see võib olla aeg, mil on võimalik saavutada tugevam ja elavam kontakt oma allasurutud soovidega ning kõigega, mis on meile väga päriselt ja ürgselt oma, ent mida teised ei pruugi heaks ja õigeks tunnistada. See seis aitab leida endas üles need häbikohad, mis vajavad sügavamat omaksvõttu.

Teisipäevaööl kell 04.42 pöördub Merkuur retrograadseks Amburis 22°40’. Kõik, kellel on isiklikke planeete ja punkte Amburis, Kaksikutes, Kalades ja Neitsis vahemikus 06°23’–22°40’, neilt nõuab seekordne Merkuuri vähikäik rohkem paindlikkust ja «vigade parandusi». Asjaolu, et see toimub Amburis, kutsub olema suhtlemises tähelepanelikum, täpsem ja ausam ning tasub olla valvas igasuguste liialduste suhtes. Võimalik, et varasemad liiga suure hooga välja öeldud sõnad ja tehtud plaanid vajavad nüüd ümbermõtestamist.

Kolmapäeval kell 10.06 läheb täpseks Päikese trigoon Marsiga, mille mõju oli kindlasti tunda ka juba esmaspäeval. See on tuleplaneetide harmooniline kokkumäng tulemärkides – tõeline energeetiline tulepidu, mis ometi võib jääda retrograadse energia varju. See võib ka tähendada, et paljud asjad, mida selles entusiastlikus energias käivitatakse, venivad oodatust pikemaks ega too (kohe) neid tulemusi, mida loodeti.

On veel variant, et retrograadne energia juba viskab teele omajagu takistusi, kuid Päike käsikäes Marsiga paneb kogu jõu mängu, et sellest jamast olukorrast võitjana väljuda.