Katrin Lust avas värskes taskuhäälingus suvel Mallukaga lahvatanud skandaali tagamaid

Brigitte Susanne Hundi ja Robert Sarve värskes juurateemalises taskuhäälingus «Päriselt ka või?» tuli juttu sellest, miks ajakirjanikel tuleb alati vastulauseid küsida, ent blogijad, vlogijad ja tiktokkerid lubavad endale oma kanalites kõigi ja kõige kohta öelda, mida iganes nad soovivad, ja seda ei reguleeri keegi.

Katrin Lusti enda näitel käsitleti möödunud suvel lahvatanud skandaali, kui blogija Mallukas avaldas oma blogis postituse pealkirjaga «omg, uus beef Katrin Lustiga», mille peale viimane blogijale solvamise eest nõudekirja esitas.

Ka Robert Sarv tõi esile, et Eestis on tekkinud palju n-ö kontrollimatuid tõevabrikuid. «Kui see vabrik mingit n-ö tõde presenteerib, siis kust jookseb eetiline piir, kus ma oma tõevabriku klikimüümise ja teise inimese kannatuste ja üleelamiste vahel teen selle otsuse, et kas klikid tulevad kellegi teise elu arvelt?» arutles ta.

Vaidlemata teema

«Mul oli kogu aeg piinlik, et Aivar Pilv, kes käib ja arutab Tallinna sadama asju jmt, hakkab nüüd mingit Malluka värki tegema. Ma küsisin tema käest, et kas see on tema arvates labane ja alla lati, et ma ei taha seda teemat anda, kui see ei ole huvitav,» mõtiskles Lust niivõrd maineka advokaadi poole pöördumise üle.

«Aga minu meelest ütles ta midagi niivõrd taibukat,» märkis tuntud telesaatejuht, tehes vahelepõike sellesse, et suvalise halvustava või laimava kommentaari jätmine sotsiaalmeediasse võib kommenteerijale kaasa tuua kohtuvaidluse ning neid näiteid on Eestis juba mitmeid.

«Teie, Robert ja Brigitte, olete ajanud Eestis seda asja, et inimesed juba teavad, et suvalist kommentaari kirjutada ei tohi. Selle me oleme tänu teie kaasustele selgeks saanud, aga nüüd tekib suur küsimus, et Instagram, blogid, kõik need isehakanud tiktokkerid... Vot seda ütleski Pilv, et see on vaidlemata ja siin peab mingisugune lahend tulema,» rääkis Lust sellest, et ka n-ö tõevabrikute osas tuleb kohtuvaidluse abil selgust luua ning taoline halvustamine ja kiusamine ei tohi jätkuda.