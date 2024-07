SÕNASÕDA JÄTKUB Katrin Lustilt solvamise eest nõudekirja saanud Mallukas andis terava vastulöögi: lähme siis kohtusse, kui isu nii suur on

Möödunud nädalal avaldas blogija Mallukas oma blogis postituse pealkirjaga «omg, uus beef Katrin Lustiga», mille peale viimane blogijale solvamise eest nõudekirja esitas.

«Mul on vist mingi trauma, et ma tunnetan nartsissistid kaugelt ära ja ma kohe hea meelega tahan neid paika panna,» alustas blogija oma sissekannet, kus kirjutas Katrin Lusti kohta muu hulgas järgmist: «Lustist ei saa lihtsalt aru, et mida ta neid tittesid mööda parmupesasid lohistab, et seda jube uurivat ajakirjandust teha» ja «ütleme nii, et ma pigem taoks endal kuvaldaga põlvekedred läbi, kui sellise jumalakompleksi käes eidekese all töötada suudaksin».

Katrin Lusti nõuete hulka kuulusid nii eelmainitud blogipostituse eemaldamine hiljemalt 12. juuliks ja uue blogipostituse tegemine, milles Mallukas Katrin Lusti ees avalikult vabandab, jagades seda ka erinevates blogija hallatavates sotsiaalmeediakanalites, kus postitust on mainitud.

Lisaks esitas Lust Mallukale nõude hüvitada tekitatud mittevaraline kahju summas 5000 eurot ning avaldada talle andmed blogipostitusega teenitud müügitulu kohta.

Mallukas nõuet rahuldada ei plaani

«Mu vastus on see, et ma ei kavatse teha neist ühtegi asja teha,» märgib Mallukas täna nõudekirja kohta tehtud blogipostituses «essa nõue käes», kus lisab, et «lähme siis kohtusse, kui isu nii suur on».

Seejärel võttis Mallukas sõna ka oma Instagrami stoorides, kus rääkis järgmist: «Kõige haigem selle loo juures on see, et mina olen alati see loll, et kui ma teen midagi valesti, ja ma saan aru, et ma olen midagi valesti teinud, siis mul ei ole olnud kunagi probleemi seda tunnistada. Siinkohal ma leian nende mõlema inimese puhul (Katrin Lust ja Brigitte Susanne Hunt – toim), et ma ei ole öelnud midagi halvustavat või alavääristavat, ma olen lihtsalt väljendanud sõnadega, mida mina näen nende käitumises. See on kõik!».

Katrin Lust sõnas toimetusele, et teda esindab selles asjas vandeadvokaat Aivar Pilv ning täiendavaid kommentaare ta hetkel ei jaga.