FOTO Spaakülastaja küsib: kas kliendid on hakanud rätikuid näppama?

Viimsi spaad külastanud naisele hakkas silma uus silt riietusruumis kapi uksel. «Kas külastajad on hakanud käterätikuid ja hommikumantleid võtma, et selline info on uksele pandud?» küsib naine ning jagab fotot. Viimsi spaa esindaja ütleb, et Viimsi SPA on hooliv ettevõte, kes suunab ning juhendab oma kliente.