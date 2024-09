VARGUS Äsja abiellunud mees jäi spaas käies oma jalanõudest ilma: need olid erilised tossud

Suvel abiellunud paar lasi pulmade puhul valgetele Nike'i tossudele peale kirjutada oma perekonnanime ja eesnime tähed. Nii pruudil kui peigmehel olid samasugused tossud. Nüüd on alles ainult naise omad, sest mehe tossud varastati Viimsi SPA18+ spaad külastades.

«Air Force 1 meeste tossud varastati 8. septembril ajavahemikus kell 16.30–20.30,» ütleb naine, kelle jaoks on üllatav, et keegi pühendusega tossud pihta pani. «Mulle ei mahu pähe, kuidas tuleb inimestel tahtmine varastada kellegi isiklikku asja, eriti rõhutades, et 18+ võiks olla täie mõistusega mees. Tossud olid tõesti meile väga erilised, need olid tehtud spetsiaalselt pulmadeks. Mõlemal olid samasugused,» räägib ta.

«Ehk leidub keegi, kes juhuslikult nägi seda pealt või näeb kedagi nende tossudega jalutamas,» on noored lootusrikkad.

Varastati omaniku jaoks erilise tähendusega tossud. Foto: Erakogu

Paar pöördus kohe pärast juhtunut spaa teenindaja poole, kes soovitas saata jalanõudest pilte nende meiliaadressile. Kuigi spaa vaatas kaamerasalvestised läbi, ei selgunud sealt mehe sõnul kahjuks midagi. «Meile anti mõista, et olgu see õppetund järgmiseks korraks,» ütleb ta. Mees leiab, et jalanõude riiuli juures võiks olla kliente hoiatav silt ja soovitus jalanõud kappi lukustada.