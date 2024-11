OH ÕUDUST «Pean kõik asjad edasi lükkama!» Laulja An-Marleni tabas ootamatu õnnetus

An-Marlen on lõpetanud Georg Otsa muusikakooli džässmuusika erialal ning ta on lauljakarjäärist unistanud pikalt, ent enne seda, kui ta lauljana läbi lõi, tegeles ta rohkem näitlemisega. Lisaks paljudele teistele lavastustele mängis ta väga varajasest east peale Estonia teatri laval Pipi Pikksuka rolli. Samuti on naine olnud ka teleekraanidel.



Nüüdseks on imeilusa häälega lauljanna olnud mitmeid kordi ka suurelt tunnustatud. Näiteks Raadio 2 aastahiti galal võitis An-Marlen aasta debüüdi auhinna ning ta on olnud nomineeritud ka mitmele muusikaauhinnale. Lisaks osaleb naine Eesti Laulu konkursil.