VIDEOINTERVJUU «Alustasime selle loo kirjutamist kolm korda!» Tõusev staar An-Marlen sai lõpuks Eesti Laulu finaali

15. veebruaril, Eesti laulu finaalis saab laval näha silmapaistvat artisti An-Marleni (kodanikunimega Ingel Marlen Mikk), kes ei ole varem kahjuks finaali pääsenud.

«Loo pealkiri on küll külm, kuid loodan, et rahvas võtab loo vastu soojusega,» sõnab muusik ning lisab, et tegemist on tantsulise ning sügavamõttelise looga.