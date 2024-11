EI VÕETUD MENETLUSSE Pressinõukogu lükkas tagasi kolm Eneke Rootsu kaebust Postimehe vastu

Pressinõukogu otsustas kaebuse tagasi lükata, sest kaebus on üldsõnaline ja sellest ei tule välja ajakirjanduseetika koodeksi rikkumised.

Lisaks toodi välja, et pressinõukogu pädevuses ei ole hinnata kutse- ja majandustegevusse sekkumist, ajakirjanike pädevust ega ka artiklite ja/või ajakirjaniku töö vastavust põhiseadusele, autoriõiguse seadusele või teistele Eesti vabariigis kehtivatele seadustele. Samuti ei saa pressinõukogult taotleda artiklite või sotsiaalmeediapostituste kustutamist ega vabandamist.

Kaebaja Eneke Rootsu hinnangul olid kaks esimest nimetatud artiklit süstemaatiline tagakiusamine ja ahistamine. Kolmanda artikli puhul ei olnud kaebaja rahul, et tema fotot ja postitust on loata kasutatud. Lisaks ei olnud kaebaja rahul, et teda nimetatakse «libajuristiks».