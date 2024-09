KES JÄRGMISEKS? «See on ajudele käimine!» Libajuristina tuntud Eneke Roots pani Tiktokis häbiposti Pärnu ettevõtja

«See on ajudele käimine,» leiab Pärnu ettevõtja, kelle «Kuuuurija» saatest libajuristina tuntud Eneke Roots Tiktokis häbiposti pani. «Viktoria Laur asus mind kui hageja esindajat kohtus oma seisukohtades solvama ja vassima,» leiab aga Roots, väites, et naine on talle endiselt võlgu.