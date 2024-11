VASTULÖÖK? Ukraina ilutegijad kritiseerivad eestlasi: olge õnnelikud, et lõpuks on turul tehnikud, kes midagi oskavad

Mõni aeg tagasi vaieldi Eesti ilugrupis iluteenuste hindade üle. Mõned eestlannad tunnevad, et pärast sõjapõgenike sisserändamist on nendel vähem tööd just sellepärast, et ukrainlased teevad tööd palju odavamalt ning enda kodus.



Ei ole saladus, et meie riigis on kõrged maksud, niisiis on otsustanud mõned ukrainlased hakata pakkuma teenust just kodus. «Kui ta teeb kodus poole odavamalt, siis loogiline, et kliendid lähevad sinna,» kaebab üks juuksur Facebooki grupis postituse all, mis on praeguseks kustutatud.



«Loomulikult meie ilumaailm kannatab, kui sisserändajad on hinnad alla löönud. Paljud teevad ju kodus tööd, sest siis jääb rohkem raha taskusse ja ei pea makse maksma,» lisab järgmine ilutegija.