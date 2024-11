SÕDA ILUMAAILMAS? «Ukrainlased solgivad turgu!» Eesti iluteenindajad süüdistavad sõjapõgenikke klientide puuduses

Venemaa tungis Ukrainasse 24. veebruaril 2022. aastal ning sellega seoses põgenesid paljud Ukraina naised just Eestisse. Suur hulk siia saabunuid on just iluteenindajad ja mõned neist on astunud Eesti ilutegijatele saba peale.

Ei ole saladus, et meie riigis on kõrged maksud, niisiis on otsustanud mõned ukrainlased hakata pakkuma teenust just kodus. «Kui ta teeb kodus poole odavamalt, siis loogiline, et kliendid lähevad sinna,» kaebab üks juuksur Facebooki grupis ühe postituse all, mis on praeguseks kustutatud.



«Loomulikult meie ilumaailm kannatab, kui sisserändajad on hinnad alla löönud. Paljud teevad ju kodus tööd, sest siis jääb rohkem raha taskusse ja ei pea makse maksma,» lisab järgmine ilutegija.



On ka neid, kes ei lase ennast häirida uutest kaasmaalastest: «Mind ei häiri teiste hinnakiri. Kui oled piisavalt hea tehnik, küll siis kliendid käivad sinu juures ikka edasi.»